Flugzeugabsturz in Äthiopien: USA fordern Änderungen bei 737 Max

Nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX 8 in Äthiopien fordert die US-Luftfahrtbehörde FAA den Flugzeughersteller zu Änderungen an Maschinen dieses Typs auf. Nötig seien unter anderem Software- und Systemänderungen, erklärte die FAA am Montag. Die Behörde ordnete aber nicht an, dass alle Boeing 737 MAX 8 vorerst am Boden bleiben müssen.

Die Boeing-Aktie war am ersten Handelstag nach dem Absturz massiv um bis zu 13 Prozent eingebrochen, schloss dann aber um 5,4 Prozent im Minus. Der zweite Absturz einer Boeing 737 Max 8 binnen Monaten sorgte für wachsende Zweifel an der Sicherheit des Flugzeugtyps und machte Anleger nervös.