Flüchtlingszahlen in Europa steigen wieder

Auf den zu Spanien zählenden Kanarischen Inseln erlebte man ebenfalls eine Verdoppelung der Zahlen – 4.500 Menschen, überwiegend aus Marokko und Mali, stellen die Inseln bei der Unterbringung der Angekommenen vor große Herausforderungen.

Auf den griechischen Inseln wiederum hat der verstärkte Zustrom erst später, im April, eingesetzt. Insgesamt 4.800 Ankünfte wurden heuer über die östliche Mittelmeerroute gezählt. Das ist um die Hälfte weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Doch davon stiegen allein im April 1.850 Menschen an der türkischen Küste in die Schlauchboote, um nach Griechenland zu kommen.

Fast doppelt so viele illegale Grenzübertritte wie im ersten Quartal 2020 hat Frontex heuer auch an den EU-Außengrenzen zu den Westbalkanstaaten registriert. Dabei täuschen die Zahlen allerdings. Viele hier Gestrandete versuchen immer wieder, über die Grenze in die EU zu kommen. Manche Flüchtlinge berichten von mindestens zehn Versuchen – Grenzbeamte in Kroatien oder Ungarn hatten sie immer wieder zurückgeschickt.