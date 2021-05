Flucht nach Spanien: Menschen als Werkzeuge der Politik

Grund ist ein historischer Konflikt. Er geht zurück auf die Kolonialzeit, als sich die europäischen Mächte Afrika untereinander aufteilten. Marokko beansprucht das Gebiet der Westsahara, das im 19 Jahrhundert an Spanien fiel und bis in die 1970er-Jahre in dessen Einflussbereich blieb.

Nach dem Rückzug der Spanier in den 1980er-Jahren gründete sich dort die Polisario, die „Volksfront zur Befreiung von Saguía el-Hamra und Río de Oro“, die für die Unabhängigkeit der Westsahara kämpft. Deren Anführer, der 71-jährige Brahim Ghali, befindet sich in einem spanischen Krankenhaus, wo er wegen COVID und Krebs behandelt wird.

Wegen Westsahara hat jüngst auch Deutschland diplomatische Probleme mit Marokko bekommen. Nachdem Berlin die Entscheidung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump kritisierte, die Souveränität Marokkos über die Westsahara anzuerkennen, verschlechterten sich die Beziehungen.

Im März hat der nordafrikanische Staat jegliche Kooperation mit deutschen Regierungsstellen eingestellt, im Mai hat er seine Botschafterin aus Berlin abgezogen, außerdem bleiben Einreisen aus Deutschland weiterhin untersagt.

In Ceuta sind die spanischen Behörden standardgemäß auf 200 Ankömmlinge vorbereitet. Noch nie hat Spanien in so kurzer Zeit so viele Menschen seine Außengrenze überqueren sehen wie in den letzten 24 Stunden. 1500 von ihnen sind scheinbar minderjährig.

Nach internationalem Recht sind Minderjährige besonders schutzbedürftig und dürfen nicht einfach abgeschoben werden. Trotzdem berichten spanische Medien von Rückschiebungen direkt über die Grenze, einer Praxis staatlicher Sicherheitsbehörden, Migranten an der Grenzüberquerung zu hindern.