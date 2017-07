Seine "Entschiedenheit" wolle er demonstrieren, sagte Emmanuel Macron am Donnerstag, denn die anderen EU-Staaten seien "sehr zurückhaltend" in dieser Frage: Mit diesem Sommer, so der französische Präsident, sollen in Libyen Hotspots für Flüchtende errichtet werden. Einrichtungen also, in denen die Migranten ihre Anträge auf Asyl stellen können.

Foto: Grafik Das hat Gewicht: Macron stellt damit das erste Stoppschild auf, das ein EU-Staat dem anschwellenden Strom an Flüchtlingen auf der Mittelmeerroute entgegenstreckt: Mehr als 100.000 Menschen suchten seit Jahresbeginn den Weg über das Meer; seit der Schließung der Balkanroute hat sowohl die Zahl der gefährlichen Überfahrten als auch jene der Toten stark zugenommen. Das ist auch der Grund, warum Paris nun handelt – man will den Strom eindämmen und Asylwerber aussieben: 80 Prozent der Flüchtenden, sagte Macron erst kürzlich beim G20-Gipfel in Hamburg, seien Wirtschaftsflüchtlinge. Solidarisch sei man aber nur mit den wirklich verfolgten, politischen Flüchtlingen; man dürfe diese Dinge nicht vermischen.

Applaus aus Österreich

In Österreich, wo die Debatte um die Schließung der Mittelmeerroute ja auch für innenpolitische Verwerfungen gesorgt hat, ist man über die Forschheit Frankreichs durchaus erfreut. Selbst Bundeskanzler Christian Kern, der im Unterschied zu Verteidigungsminister Doskozil eher zurückhaltend in dieser Frage war, nennt Macrons Pläne "sehr positive Nachrichten im Umgang mit der Flüchtlingsfrage", so ein Sprecher zum KURIER. Dies sei eine ebenso vernünftige Initiative wie jene Italiens, das die Zusammenarbeit mit Libyens Küstenwache verstärkt (siehe unten).

Noch deutlicher ist man freilich im Außenministerium: "Wir begrüßen das als wichtigen Beitrag zur Schließung der Mittelmeerroute", sagte ein Sprecher von Außenminister Sebastian Kurz am Donnerstag zum KURIER; Österreich überlege sogar, einen finanziellen Beitrag zu den französischen Hotspots zu leisten – Details seien noch zu klären. Dass Macrons Vorpreschen ihn freut, kommt nicht von Ungefähr. Kurz hatte ja mit seinen Forderungen nach Asylwerber-Zentren in Nordafrika für gehörig Dissens in der Runde seiner EU-Kollegen gesorgt; während Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei sich für derartige Hotspots aussprachen, hat Deutschland Auffangzentren in Libyen stets mit den Verweis darauf abgelehnt, dass dort "finstere Zustände" herrschen. Auch Luxemburg wehrte sich dagegen: "Libyen ist kein Rechtsstaat", so Außenminister Jean Asselborn.

Noch viele offene Fragen

Wie begeistert andere EU-Staaten von Macrons Initiative sind, muss sich darum erst zeigen; und auch, ob Brüssel bei den Plänen Frankreichs überhaupt mitzieht, ist ungewiss. "Mit oder ohne EU", wolle er seine Idee umsetzen, sagte Macron am Donnerstag.

Daran hängen allerdings viele Fragen. Offen ist etwa, ob die Franzosen die Infrastruktur auch für andere EU-Länder stellen und Asylanträge demnach auch für andere Staaten gestellt werden können – oder ob Paris einen Alleingang wagt. Auch, was mit den abgelehnten Asylwerbern im Land passiert, ist bisher unbeantwortet: Aus Furcht vor dem destabilisierenden Einfluss abgelehnter Asylwerber weigerte sich etwa Ägypten bisher, solche Lager aufzumachen – und Libyen ist noch deutlich instabiler als das Land am Nil.

Lager als Sicherheitsrisiko

Das ist es auch, wovor Experten warnen. Macrons Initiative ging ja ein Treffen mit dem Premier der Übergangsregierung, Fajis al-Sarraj, und General Khalifa Haftar voran, bei dem auch ein Zehn-Punkte-Plan verabschiedet wurde – doch ob das Land mit diesen Vertretern überhaupt paktfähig ist, ist durchaus diskutabel. "Die Lage im Land ist nahezu außer Kontrolle", sagt Wolfgang Pusztai, der fünf Jahre als Verteidigungsattaché für Libyen zuständig war und jetzt als freier Sicherheitsberater arbeitet, im Ö1-Interview. Es gebe "drei Regierungen, die jede mit einer gewissen Berechtigung behaupten kann, die legitime zu sein, dazu noch hunderte Milizen".

Er fürchtet, dass Auffanglager das Chaos nur verschlimmern würden. "Migrantenlager würden das Land noch weiter destabilisieren – sie sind ein weiteres Sicherheitsrisiko."