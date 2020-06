Flucht von Corona-Infizierten in Richtung Balkan befürchtet

Armin Laschet will CDU-Chef werden – und Bundeskanzler von Deutschland. Doch bevor er an das Erbe von Angela Merkel denken kann, muss sich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (NRW) erst als unerschütterlicher Krisenfeuerwehrkommandant beweisen. Jetzt. In der akuten Corona-Krise mit Masseninfektionen im größten deutschen Schlachtbetrieb, Tönnies, wo sich Hunderte Mitarbeiter infiziert haben.

1.331 Infizierte bei Tönnies

Konkret: 6.139 Tests wurden gemacht, von 5.899 lagen am Sonntag die Ergebnisse vor. Und die haben es in sich: 1.331 Menschen sind infiziert. Während Hunderte zunächst gar keine Symptome zeigten, mussten am Sonntag 21 in den vier Krankenhäusern im Kreis Gütersloh behandelt werden. Sechs Menschen rangen auf der Intensivstation um ihr Leben, zwei wurden beatmet. Die Mediziner bereiten sich auf viele weitere Patienten vor.