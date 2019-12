Fix: Finnland bekommt jüngste Ministerpräsidentin der Welt

Die 34 Jahre alte Sozialdemokratin Sanna Marin wird neue Ministerpräsidentin Finnlands. Das Parlament in Helsinki stimmte am Dienstag mit 99 zu 70 Stimmen für sie als neue Regierungschefin.

Damit wird Marin Nachfolgerin des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Antti Rinne. Noch am Nachmittag werden sie und ihr Kabinett von Präsident Sauli Niinistö im Amt vereidigt.

Lauter Chefinnen

Finnland wird unter Marin weiter von einer Fünf-Parteien-Regierungskoalition geführt, dazu zählen neben den Sozialdemokraten die Zentrumspartei, die Grünen, Linken und die Schwedische Volkspartei. All diese Koalitionspartner haben Frauen als Vorsitzende, Marin wird diesen Posten bei den Sozialdemokraten voraussichtlich im Juni 2020 von Rinne übernehmen.

Nur sechs Monate nach Amtsübernahme hatte Rinne am vergangenen Dienstag wegen eines Streits mit seinem wichtigsten Koalitionspartner, der Zentrumspartei, den Rücktritt der Regierung eingereicht. Am Sonntagabend wurde Marin bei einem parteiinternen Votum der Sozialdemokraten als Rinnes Nachfolgerin auserkoren. Die Entwicklungen in Helsinki sind für den Rest Europas auch deshalb von Bedeutung, weil Finnland noch bis Ende des Jahres den Vorsitz unter den EU-Staaten innehat.