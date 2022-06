Ferienhaus des Präsidenten: Wo Joe Biden die Seele baumeln lässt

Es gibt entschieden größere und repräsentativere Häuser an der lauschigen Farview Road im Norden von Rehoboth Beach. Ein Küsten-Ferienort für jedermann. Da gelegen, wo der Atlantik zweieinhalb Autostunden östlich von Washington DC in Delaware an Land plätschert. Aber nur hinter der Tür Nr. 32 tut sich Präsidiales.

Von den Tantiemen für eines seiner Bücher hat Joe Biden hier 2017 für rund 2,7 Millionen US-Dollar ein dreistöckiges Haus mit sechs Schlafzimmern, zwei Balkon-Reihen, Grillplatz und Außendusche fürs Tier gekauft. Ums Eck liegt der idyllische „Cape Henlopen State Park“, den Biden regelmäßig mit dem Fahrrad erkundet.

Am Samstag kam der 79-Jährige bei einer Begegnung mit Touristen nicht schnell genug mit dem Fuß aus der Pedalschlaufe – und fiel um. Schnell machten Handy-Videos von der harmlosen Biker-Panne, die Biden ohne Blessuren überstand, in sozialen Medien die Runde und lenkten das Medien-Interesse auf den kleinen Badeort an der Stelle, wo der Atlantik zweieinhalb Autostunden östlich von Washington DC im Bundesstaat Delaware an Land plätschert.