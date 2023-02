Fenster für Rettung der Bebenopfer ist beinahe schon geschlossen

Weil viele Österreicher mit Migrationshintergrund und Türken Angehörige in der Krisenregion haben, bieten zwei Mobilfunkbetreiber Gratistelefonate an: Bei A1 sind ab Freitag bis Ende Februar alle Telefonate in die Region kostenlos, Drei bietet diesen Service rückwirkend vom 6. Februar an, er endet am 15. 2.