FBI warnt vor Anschlägen in USA zu Weihnachten

Die US-Bundespolizei FBI und das Heimatschutzministerium haben vor Anschlägen an Weihnachten gewarnt. Unterstützer der radikalen Islamisten-Miliz IS könnten Menschenmengen in den USA angreifen, auch in Kirchen, sagte ein Vertreter der Strafverfolgungsbehörden am Freitag.

Es gebe zwar keine konkreten Bedrohungen, hieß es in dem Schreiben des FBI an die lokalen Behörden. FBI und Heimatschutz forderten aber auf, wachsam zu bleiben.

Kirchen auf pro-islamischen Internetseiten

Zuvor war eine Liste von US-Kirchen auf pro-islamischen Internetseiten veröffentlicht worden. Das FBI habe Kenntnis von dieser Auflistung, teilte die US-Bundespolizei mit. Der Sache würde nachgegangen und die Glaubwürdigkeit überprüft.

CNN hatte zuerst über die Warnung berichtet. In dem Bulletin an Polizeistellen und private Sicherheitsfirmen würden verschiedene Hinweise auf verdächtiges Verhalten aufgeführt, auf die die Polizei besonders achten solle, berichtete der Nachrichtensender.