Fauci wehrt sich gegen Attacken: "War schwerwiegender Fehler"

US-Regierungsberater Anthony Fauci hat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie in den USA einen Neuanfang gefordert. Es müsse "der Reset-Knopf gedrückt" werden, sagte Fauci in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview des Magazins The Atlantic zur Frage, was besser gemacht werden könne. "Ich meine damit nicht, dass alle einen Lockdown vollziehen", so Fauci.

Man müsse vielmehr "eine Auszeit nehmen" und dafür sorgen, dass alle an einem Strang ziehen. Fauci meint etwa, dass Bundesstaaten, die von einer hohen Fallzahl betroffen sein, eine Maskenpflicht beschließen könnten. Dann "garantiere ich, dass die Zahlen fallen würden".

"Glaube nicht, dass es Absicht war"

Fauci sprach zudem offen die Attacken von Trump-Mitarbeitern gegen seine Person an. "Ich mag ihn zwar persönlich", sagte Trump einmal über Fauci, "aber ich stimme nicht immer mit ihm überein." Und so sammelten Mitarbeiter des amerikanischen Staatschefs zuletzt vermeintliche Verfehlungen des 79-Jährigen - wohl um Munition für seine Entlassung zu haben.

Zu diesem "etwas bizarren" Versuch, ihn zu diskreditieren, sagte der Virologe: "Ich glaube, wenn Sie mit vernünftigen Leuten im Weißen Haus reden, erkennen diese, dass es ein schwerwiegender Fehler von ihnen war, weil es nur auf sie zurückfällt", erklärte er. "Und ich glaube nicht, dass das ihre Absicht war."