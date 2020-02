Fast eine Million auf der Flucht - und von der Kälte gefangen

Allerdings kontrollieren Milizen der Terrororganisation El Kaida diese Provinz, IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi hielt sich dort auf, als er von US-Spezialkräften getötet wurde. Moderate Kampfgruppen gibt es in Idlib de facto keine. Den Frauen und Kindern jedoch, die jetzt im tiefsten Winter an der türkischen Grenze ausharren müssen, dürfte die Politik egal sein. Noch nie – so verlautet die UNO – gab es im syrischen Bürgerkrieg eine so große Flüchtlingswelle.