Fast 40.000 Migranten heuer in Italien eingetroffen

Die Leichen von zwei Frauen wurden am Mittwoch von einem Patrouillenboot der K├╝stenwache in italienischen Gew├Ąssern geborgen. Vor der K├╝ste Libyens sind nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 55 Menschen ertrunken. Ein Boot mit 60 Frauen, M├Ąnnern und Kindern an Bord hatte am Dienstag Schiffbruch erlitten, die libysche K├╝stenwache rettete f├╝nf Menschen, teilte die UNO-Organisation f├╝r Migration (IOM) am Mittwoch mit. Das Boot habe im Osten der Hauptstadt Tripolis abgelegt und sei auf dem Weg nach Europa gewesen.

Frankreich will Grenze zu Italien abriegeln

Frankreich bereitet sich indes darauf vor, die Grenze zu Italien abzuriegeln. Ab n├Ąchster Woche werden 150 zus├Ątzliche Beamte an der Grenze eingesetzt, um illegale Einwanderer abzuhalten. Die Regierung plant au├čerdem eine neue Einheit zur Grenzsicherung, an der sich Polizei, Zoll und die Armee beteiligen sollen. Diese werde innerhalb von sechs Monaten einsatzf├Ąhig sein. Damit will Paris auch die Alpenp├Ąsse abschotten, die von Schleppern genutzt werden, um Migranten von Italien nach Frankreich zu bringen.