Weltbank: Reiche Länder zunehmend auf Migration angewiesen

Angesichts einer alternden Bevölkerung benötigen Länder mit hohem und mittlerem Einkommen der Weltbank zufolge immer mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland. Der rasche demografische Wandel mache Migration immer notwendiger, hieß es in einem Dienstag veröffentlichten Bericht. Dies werde zu einem weltweiten Wettbewerb um Arbeitskräfte führen. Denn nur mit Arbeitskräften aus dem Ausland könnten in vielen Ländern die Wirtschaft am Laufen und die Generationenverträge erfüllt werden.