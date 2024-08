Fall Pawel Durow: Nach der Anklage des Telegram-Chefs sind die Folgen völlig offen

Sollte Durow in allen Punkten schuldig gesprochen werden, drohen ihm in Frankreich bis zu zehn Jahre Haft. Die Vorwürfe wiegen auch deshalb so schwer, weil Telegram und Durow selbst "ein nahezu vollständiges Ausbleiben von Reaktion und Kooperation bei Anfragen der Strafverfolgungsbehörden" gezeigt hätten, so Beccuau. Auch andere EU-Staaten würden diese Rechtsmeinung teilen.

Die Regierungen Russlands und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) kritisierten das Vorgehen der französischen Justiz, die Ansuchen beider Botschaften ablehnte - denn Durow besitzt insgesamt vier Staatsbürgerschaften, darunter auch die französische, muss also nicht ausgeliefert werden.

Durows Anwalt sagte unmittelbar nach Bekanntgabe der Anklage, es sei "absurd", dass der Leiter eines sozialen Netzwerks dafür verantwortlich gemacht werde, "dass es Nutzer gibt, die dieses Netzwerk missbrauchen". Und weiter: "Die einzige Aussage, die ich machen möchte, ist, dass Telegram in jeder Hinsicht den Vorgaben der Europäischen Union entspricht."

Warum die EU durch die Durow-Klage unter Druck gerät

Der Fall erhöht tatsächlich den Druck auf die EU, die mit dem sogenannten Digital Services Act (DSA) eigentlich schon seit 2022 eines der strengsten Gesetze zum Umgang mit Social-Media-Konzernen in Kraft gesetzt hat. Durch das Papier wären die Firmen eigentlich gezwungen, illegale Inhalte auf ihren Plattformen zu entfernen - also genau das zu tun, was Durow nun vorgeworfen wird, bei Telegram nicht getan zu haben.