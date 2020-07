Experte über Austrotürken: „Die alte Heimat wird idealisiert“

Aber zurück zu Erdoğan. Fans assoziieren mit dem Präsidenten den wirtschaftlichen Aufschwung in der Türkei. „Das erhöht ihren Selbstwert“, erklärt Güngör – und vergleicht die Situation mit dem Erfolg einer Fußballnationalmannschaft – wenn „wir“ triumphieren, dann sei das eine „vorgestellte Gemeinschaft“.

Dazu komme die emotionale Bindung an ein Land, in dem viele noch Familie haben – und das sie nur aus dem Urlaub kennen. „Die alte Heimat wird idealisiert“, sagt Güngör. Wobei Austrotürken mit der Lebensqualität in Österreich Umfragen zufolge sehr zufrieden sind.

Wir-Gefühl

Durch Erdoğan empfänden viele Türkischstämmige, die sich in der Diaspora bestenfalls geduldet fühlen, eine Aufwertung. „Er vermittelt ihnen das Gefühl der Anerkennung und der Zugehörigkeit“, erklärt Güngör. Zudem nähre er das Bewusstsein, dass die Türkei kein Entwicklungsland, sondern ein ernst zu nehmender Player in Europa sei. So entstehe zum Teil ein wahrer Führerkult.

Dass freilich nicht alle Austrotürken Erdoğans-Fans sind, belegte die Abstimmung über das Präsidialsystem in der Türkei 2017. Damals nahmen in Österreich nur etwa 50 Prozent der mehr als 108.000 Wahlberechtigten am Urnengang teil (wovon rund 73 Prozent pro Erdoğan entschieden). Dem Rest war entweder der Wahlaufwand zu groß. Oder das Interesse an der türkischen Politik reichte nicht aus.