Experte Knaus wirft EU in Krise mit Belarus "AfD-Politik" vor

Der bekannte Migrationsforscher Gerald Knaus hat der EU im Flüchtlingsstreit mit Belarus (Weißrussland) eine "AfD-Politik" vorgeworfen. "Was wir jetzt machen, ist die AfD-Politik, die wir 2015 nicht gemacht haben an der Grenze der Europäischen Union", sagte er am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Für Russland sowie den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko sei es eine moralische Genugtuung zu sehen, dass sich die EU nicht mehr an ihre Werte halte und hilflos sei.

Knaus, der als ein Architekt des EU-Türkei-Abkommens zur Reduzierung der Fluchtbewegung gilt, zitierte die AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Sie habe im Jänner 2016 gesagt, "Wer das Halt an unserer Grenze nicht akzeptiert, ist ein Angreifer. Gegen Angreifer müssen wir uns verteidigen, auch mit Waffen." Genau das werde nun an der belarussischen Grenze praktiziert.