Exodus, Flügelkämpfe, unbeliebt: US-Demokraten in der Krise

Da kommt es Biden ungelegen, dass er die kommenden Zwischenwahlen im Herbst mit zum Teil neuem Personal bestreiten muss: 29 demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses werden nicht mehr antreten – es dürften noch mehr werden. Während sich einige aufgrund ihres Alters zurückziehen, scheint es bei anderen die Angst vor der zu erwartenden „roten Welle“ zu sein. Die Republikaner dürften Prognosen zufolge bei den Wahlen am 8. November die Mehrheit der Sitze im Repräsentantenhaus gewinnen.

221 der 435 befinden sich derzeit unter Kontrolle der Demokraten – doch angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen sieht es nicht nach einem Sieg der Präsidentenpartei aus. Zudem haben die Republikaner in einigen Staaten die Wahlkreise demokratischer Kandidaten so gezogen, dass deren Aussicht auf einen Sieg äußerst gering ist. „Es ist ein Zeichen dafür, dass die Demokraten sehen, was kommen wird“, sagte Tom Emmer, Chef des Nationalen Republikanischen Kongresskomitees gegenüber Fox News. Die „Grand old Party“ geht siegessicher in den Wahlkampf – und eine weitere Entwicklung dürfte ihr dabei nützen: Neben Resignation vor dem politischen Klima sind Frust und Streitigkeiten in der eigenen Partei weitere Gründe für die Entscheidungen der Demokraten, ihre Laufbahn zu beenden.