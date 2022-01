Nach Bidens "Son of a bitch"-Sager: Welche Politiker aufs Mikro vergaßen

Sehr einprägsam und auf den Punkt gebracht ist etwa auch der kurze Kommentar von US-Präsident George W. Bush zu seinem Vize Dick Cheney, als sie im Publikum bei einem öffentlichen Wahlkampauftritt einen Reporter der Bush nie sehr gut gesinnten "New York Times" entdecken. Bush nennt ihn "a major league ashole", also in etwa ein "erstklassiges A....loch" und Cheney stimmt sofort zu. Der US-Präsident entschuldigte sich zwar dafür, dass er dabei mitgehört worden war, verweigerte aber eine persönliche Entschuldigung an den Reporter.

Ganz vertraute Supermächte

Manche dieser Pannen machen fast den Eindruck, als wären sie von findigen PR-Beratern lanciert worden. Etwa Barack Obamas vertrauliche Plauderei mit dem damaligen russischen Präsidenten und Putin-Vertrauten Dmitri Medwedew am Rande einer internationalen Konferenz. Obama erklärt dem Russen nach der Präsidentenwahl im November "mehr Flexibilität" bei dem strittigen Thema zu haben: "Das ist meine letzte Wahl". Bis dahin müsse ihm Russlands künftiger Präsident Wladimir Putin "Raum" geben. Das Gespräch wirkt vertraulich. Medwedew macht deutlich, dass er verstanden habe. "Ich werde Wladimir die Information übermitteln", verspricht er. Obama könne auf ihn zählen: "Ich bin ganz bei Ihnen." Herzlich legen beide die Hände aufeinander