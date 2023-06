Trump beschimpft Barr

Trump reagierte umgehend auf die Kommentare seines ehemaligen Justizministers. In einem Social-Media-Beitrag auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete er Barr als "faulen" und "schwachen" Generalstaatsanwalt. Trump warf Barr vor, die Kommentare aus Verärgerung gemacht zu haben und behauptete, es handle sich um Fehlinformationen.

"Schalten Sie Fox News aus, wenn dieses feige Schwein auf Sendung ist." Nach Angaben seinen Wahlkampfbüros soll Trump am Dienstag um 20.15 Uhr (Ortszeit/0015 GMT am Mittwoch) in seinem Golfklub in Bedminster, New York, eine Rede halten.

