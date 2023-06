Stellungnahme: Trump kündigt Auftritt nach Gerichtstermin am Dienstag an

Der frühere US-Präsident Donald Trump will wenige Stunden nach seinem Gerichtstermin am kommenden Dienstag öffentlich Stellung nehmen. Trump werde am Abend (Ortszeit, 02.15 MESZ) in seinem Golfclub in New Jersey auftreten, kündigte sein Wahlkampfteam am Sonntag an.

Für Dienstagnachmittag ist Trump zu einem Gerichtstermin in Miami im US-Bundesstaat Florida vorgeladen. Am Freitag war er in der Affäre um tausende seiner Privatresidenz in Florida beschlagnahmte Regierungsunterlagen in 37 Punkten angeklagt worden, darunter vor allem wegen der illegalen Aufbewahrung von Geheiminformationen zur nationalen Verteidigung. Diese kann nach dem Anti-Spionagegesetz der USA mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden.