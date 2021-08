Ex-Soldat über den US-Einsatz: „Am Ende waren wir alle kaputt“

Der Soldat: Jeffrey Alan Montrose, geboren 1972 in Carson City im US-Bundesstaat Nevada, schreibt sich neun Tage nach seinem 17. Geburtstag bei der US-Armee ein. Zwei Jahre später wird er Berufssoldat und legt eine steile Karriere hin. Er lässt sich zum Fallschirmjäger ausbilden und studiert nebenbei Internationale Politik. Sieben Monate dient er im Kosovo, ehe er 2004 in den Irak verlegt wird. 13 lange Monate verbringt er als stellvertretender Kompaniechef in der Wüste. Jeder Zweite der Kompanie wird schwer verletzt, 15 Kollegen sterben. Umgehend quittiert er den Dienst, womit er auf alle Rentenansprüche des Militärs verzichtet.

Der Uni-Dozent: Montrose zieht nach Deutschland, wo er bereits Teile seiner Armee-Ausbildung genossen hat. Mittlerweile lehrt der 49-Jährige an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt amerikanische Sicherheitspolitik sowie Wirtschaftsenglisch. Er ist mit einer Bayerin verheiratet und Vater zweier Kinder-

Der Autor: Am 2. August ist sein erstes Buch erschienen, in dem er seine Erlebnisse in der Armee aufarbeitet: „In der Wüste des Wahnsinns – Was ich im

Irakkrieg erlebt und endlich begriffen habe“ - Econ Verlag, 2021, 277 Seiten. 22,70 Euro