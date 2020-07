Ex-Mossad-Chef kritisert Israels Führung

Israel will Veränderung" lautete am Samstagabend die Devise einer Massenveranstaltung. Sie zog mehr als 30.000 Demonstranten auf den Rabin-Platz in Tel Aviv und eröffnete die Endphase des israelischen Wahlkampfes bis zum 17. März. Ohne Aufruf für eine bestimmte Partei zu wählen, sondern gegen einen ganz bestimmten Mann zu stimmen: Premier Benjamin Netanyahu.