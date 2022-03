Ex-Justizminister Barr warnt vor Rückkehr des "Narzissten" Trump

Auch Wasserträger haben irgendwann die Nase voll. William „Bill“ Barr, bis Ende 2020 Amerikas Justizminister, war lange Zeit ein Mann ganz nach dem Geschmack von Donald Trump. Wo immer möglich, interpretierte der bullige Republikaner das Recht im Sinne des Präsidenten, legte sich mit Demokraten und Linken an – und schob Justitia Augenklappen übers Gesicht. Jedenfalls bis zur Wahl 2020. Als Trump ihn quasi am Morgen danach nötigte, einem angeblich historischen Wahlbetrug auf den Grund zu gehen, Wahlurnen zu beschlagnahmen und Leute anzuklagen, zog der Jurist in Gedanken die Notbremse.

Nach einigen Wochen trat er mit leiser Empörung zurück. Mit der üblichen Schamfrist macht Bill Barr nun seine wilden Jahre mit Trump zwischen zwei Buchdeckeln zu Geld. „One Damn Thing After Another“ (Eine verfluchte Sache nach der anderen) kommt am 8. März in den Handel und wird den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht glücklich machen. Trump charakterisiert er als „unverbesserlichen Narzissten“, der durch seine „Hemmungslosigkeit“ und „mangelnde Selbstkontrolle“ die Wahl 2020 „vermasselt hat“. Um danach der Nation einen „Bärendienst“ anzutun, indem er „fälschlicherweise behauptete, seine Niederlage sei auf Betrug zurückgegangen“.

Barr stellt dazu lakonisch fest: „Die Wahl wurde nicht gestohlen. Trump hat die Wahl verloren.“