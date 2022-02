Ex-Boxer Klitschko meldet sich in Kiew zur freiwilligen Landesverteidigung

Angesichts der Bedrohung der Ukraine durch Russland hat sich Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko als Reservist registrieren lassen. Der 45-Jährige suchte am Mittwoch gemeinsam mit seinem fünf Jahre älteren Bruder Vitali in Kiew eine Einrichtung auf, in der sich Freiwillige zur Landesverteidigung anmelden können. Vitali Klitschko ist seit 2014 Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt.