EVP und Fidesz: "Wollen uns mit etwas anderem beschäftigen"

In sechs Monaten will die EVP sich nun ein Urteil gebildet haben, ob man die Orban-Partei Fidesz ausschließen wird. Angesprochen darauf, ob dieser Aufschub nur ein wahltaktisches Manöver wegen der nahenden EU-Wahlen sei, sagte Hahn: „Es ist richtig, dass wir uns in der Wahlbewegung mit etwas anderem beschäftigen wollen.“ Weder die EU noch die EVP habe etwas davon, wenn man eine „Eingeweideschau“ betreibe.

Zugleich verteidigte Hahn die Entscheidung für ein Einfrieren der Fidesz-Mitgliedschaft und auch die Besetzung eines sogenannten Weisenrats mit Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel ( ÖVP) Ex-EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und dem ehemaligen EU-Parlamentspräsidenten Hans-Gert Pöttering. Dieses Triumvirat wird die ungarische Partei in den kommenden Monaten überprüfen. „Abgesehen von der Gender-Balance“ attestierte Hahn dem Weisenrat „eine sehr ausgewogenene Besetzung“.