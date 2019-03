Schüssel als Orbán-Kontrollor: Ziemlich beste Freunde

Ein Geburtstagsgratulant aus Ungarn

Es war im Juni 2015: Schüssel feierte seinen 70.Geburtstag in der Orangerie des Schloss Schönbrunn als "Abend mit Freunden" mit rund 650 Gästen - als einer der prominentesten: Viktor Orbán.

Der Ex-Kanzler zeigte sich in seiner Rede als glühender Europäer. "Gute Nachbarschaft ist der Schlüssel für Frieden", erklärte er auf Englisch. Österreich soll "groß denken" und angesichts der politischen Herausforderungen in der Welt könne man "nicht neutral bleiben".

Neutral bleiben sollte Schüssel allerdings bei seiner neuen Aufgabe als EVP-Wächter. Ob ihm dabei die Nahebeziehung zu Orbán hilfreich ist, wird sich zeigen.

Schüssel lobte "Solidarität" und EU-Reife

Im September 2000 sagte Schüssel im Interview mit der ungarischen Tageszeitung Nepszabadsag: " Ungarn gehört zu den ersten Ländern, denen Österreich seinen Dank für die Solidarität in schweren Zeiten aussprach."

Schüssels Dank galt im Speziellen Orbán, der den ÖVP-Kanzler im April 2000 in Budapest empfangen hatte. Dies war damals keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Kein EU-Staat hatte davor an Österreich anstreifen wollen und so war Schüssels Visite beim damaligen EU-Beitrittskandidaten erst der zweite bilaterale Auslandsbesuch, nachdem er im März den traditionellen Antrittsbesuch in der neutralen Schweiz absolviert hatte.

Beide werden sich noch gut daran erinnern. Bei dem offiziellen Arbeitsbesuch bekräftigte Schüssel Österreichs Unterstützung für einen raschen EU-Beitritt Ungarns, um die "faszinierende Zukunftsidee einer mitteleuropäischen Zusammenarbeit" umzusetzen.

Orbán im Jahr 2000: "Österreich nach Taten beurteilen"

Im Gegenzug für das rot-weiß-rote EU-Gütesiegel sagte Orbán damals zu den sogenannten " Sanktionen" der EU-14, Österreich sollte nach seinen Taten beurteilt werden. Er lobte ausdrücklich die Wirtschaftsreformen der schwarzblauen Bundesregierung und fügte hinzu: "Wir unterscheiden zwischen Entscheidungen und dem politischen Sturm."

Ungarn hatte sich nicht den bilateralen Maßnahmen von 14 EU-Ländern gegen Österreich wegen der Regierungsbeteiligung der FPÖ angeschlossen. Es gab in Budapest allerdings Befürchtungen, wonach sich ein EU-Beitritt Ungarns durch engen Kontakt zur neuen österreichischen Regierung verzögern könnte. Orbán hatte den Besuch des österreichischen Bundeskanzlers davor ausdrücklich vor Kritikern im eigenen Land verteidigt. Die Einladung an Schüssel sei "in jeder Hinsicht richtig gewesen", sagte Orbán.