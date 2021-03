EVP-Fraktion macht Ernst: Orbans Truppe droht die Suspendierung

Fast scheint es, als würde der ungarische Premier mit dem freiwilligen Abzug seiner Abgeordneten der EVP-Fraktion ohnehin einen Gefallen tun. Denn mit dem Gebaren und Wirken der FIDESZ hat die Christdemokratische Parteienfamilie schon seit Jahren ihre liebe Not: Sie gräbt Ungarns unabhängigen Medien systematisch das Wasser ab, widersetzt sich EU-Beschlüssen und EuGH-Urteilen und wehrte sich zuletzt lange erbittert dagegen, die Ausschüttung von EU-Milliarden an rechtsstaatliche Bedingungen zu knüpfen.

Massive Empörung gegen das Vorgehen der ungarischen Regierungspartei regte sich auch in den Reihen der EVP. Für harte Sanktionen aber gab es bisher keine Mehrheit. Vor allem die mächtigste Partei in der EVP, die deutsche CDU, stemmte sich immer gegen einen Ausschluss der Ungarn.