Europäischer Pakt gegen Plastikmüll ohne Österreich

Doch "am Ende", so heißt es in dem Pakt, "müssen wir alle erklären, welche Aktionen wir gesetzt, welche Erfolge wir erzielt und zu welchem Ausmaß wir unsere Ziele erreicht haben".

Nichts erklären muss freilich Österreich - es ist dem Pakt nämlich, zumindest vorerst, nicht beigetreten. Dabei haben wir gehörigen Aufholbedarf: Nach neuer EU-Berechnung werden lediglich 22,5 Prozent der heimischen Plastikabfälle wiederverwertet. Diese Quote muss in den kommenden fünf Jahren also verdoppelt werden, um die europäischen Vorgaben zu erreichen.

Das Klimaministerium war für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar.