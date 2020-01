EU-Vorsitz bringt Plastiksteuer ins Spiel

Wenn Großbritannien demnächst aus der Gemeinschaft austritt, werden dessen EU-Beiträge fehlen. Das verschärft die Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament, der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten über das Budget der Jahre 2021 bis 2027.

Einige EU-Staaten wollen möglichst wenig in die gemeinsame Kasse einzahlen, die Kommission und vor allem das Parlament wollen mehr Geld für gemeinsame europäische Vorhaben. In dieser Lage seien die Mitgliedstaaten möglicherweise bereit, sich auf eine Abgabe auf Plastikmüll als neue Einnahmequelle zu einigen, hatte die Financial Times unter Berufung auf EU-Beamte und Diplomaten berichtet.