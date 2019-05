Europa im Hintertreffen: Was China in Afrika besser macht

In einigen Sektoren, besonders im Dienstleistungsbereich, seien europäische Investoren weiter im Vorteil, meint Wang.

Auch Anzetse Were sieht Chancen: „Ich sehe das Bemühen Europas, sich wieder mehr zu engagieren. Was mir gefällt ist, dass Europa sich auf die Entwicklung des Privatsektors konzentriert, Unternehmen helfen will, Fähigkeiten zu entwickeln und Jobs zu schaffen. Ein Wettbewerbsvorteil gegenüber China ist auch, dass Europa viel mehr Ergfahrung in Afrika und vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten hat."