EU will 3,5 Millionen Euro für Flüchtlinge in Bosnien bereitstellen

Die EU-Kommission und die IOM fordern die Wiedereröffnung eines Flüchtlingslagers in einer verlassenen Fabrik in Bihac, doch die örtlichen Behörden sperren sich dagegen. Vergangene Woche hatten die Behörden versucht, die Flüchtlinge mit Bussen in eine ehemalige Kaserne im Süden des Landes zu bringen. Das Vorhaben scheiterte jedoch am Protest bosnischer Anrainer.

Bereits am Samstag hatte Brüssel die Bedingungen für die Flüchtlinge als "völlig inakzeptabel" bezeichnet. Der EU-Sondergesandte für Bosnien, Johann Sattler, warnte nach einem Treffen mit dem bosnischen Sicherheitsminister Selmo Cikotić, dass das Leben der Flüchtlinge ernsthaft in Gefahr sei.

Bei dem Treffen mit Cikotić waren auch die Botschafter Deutschlands, Italiens sowie Österreichs Botschafterin Ulrike Hartmann dabei. Österreich stellt der IOM eine Million Euro für die humanitäre Versorgung von Flüchtlingen und Migranten in Bosnien und Herzegowina zur Verfügung. Die Hilfe wird über die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit - Austrian Development Agency (ADA) - für die Betreuung vor allem von Frauen, Kindern und unbegleiteten Minderjährigen bereitgestellt. Bereits in den nächsten Tagen werde der österreichische Beitrag zur Verfügung stehen, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums der APA am Sonntag.

Bosnien liegt auf der sogenannten Balkanroute. Die Menschen fliehen vor Krieg und Armut aus dem Nahen Osten, Asien und Afrika nach Westeuropa. In Bosnien leben derzeit etwa 8.500 Flüchtlinge.