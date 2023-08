EU-Verteidigungsminister beraten über neue Hilfe für die Ukraine

Vor einigen Wochen brachte der Spanier Borrell bereits die Summe von zusätzlichen 20 Milliarden Euro an Militärhilfen für die kommenden vier Jahre ins Gespräch. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) spricht sich dabei jedoch für eine Ausgliederung aus: "Natürlich sind alle Augen verständlicherweise auf die Ukraine gerichtet. Wir dürfen aber nicht die Augen davor verschließen, was sich im Rest der Welt tut."

Westbalkan und Afrika rücken immer stärker in den Fokus

Dabei verwies sie vor allem auf die Lage auf dem Westbalkan sowie in West- und Zentralafrika. "Was auf dem Westbalkan und dem afrikanischen Kontinent passiert, hat am Ende des Tages auch Auswirkungen auf Europa und Österreich. Denn wo werden die Menschen aus diesen Regionen hingehen, wenn es dort einen Putsch nach dem anderen gibt und sich die Lebensbedingungen verschlechtern?", so Tanner.

Als Beispiel erwähnte Tanner den jüngsten Militärputsch in Gabun. Eine Gruppe von Soldaten und Polizisten hatte am Mittwoch in einer Fernsehansprache das "Ende des derzeitigen Regimes" verkündet. Die zwölf Männer kündigten zudem an, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom vergangenen Wochenende zu annullieren und "alle Institutionen der Republik" aufzulösen.

