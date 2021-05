EU verlängert Sanktionen gegen Assad-Regierung

Gleichzeitig aktualisierte die EU ihre Liste mit Sanktionen gegen einzelne Vertreter der syrischen Regierung und ihre Unterstützer. Auf ihr stehen derzeit 283 Syrer. Ihnen ist die Einreise in die EU verboten, mögliche Vermögen in Europa wurden eingefroren. Darüber hinaus sind bei 70 Organisationen und Unternehmen Vermögenswerte in der EU eingefroren.

"Die EU-Sanktionen in Syrien sind so konzipiert, dass sie keine Auswirkungen auf die humanitäre Hilfe haben", erklärte der EU-Rat. Damit sei die Lieferung "von Lebensmitteln, Medikamenten und medizinischer Ausrüstung nicht beeinträchtigt".