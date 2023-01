Aus der Traum vom Ausland: EU streicht Ungarns Unis Erasmus-Mittel

Vor der bekannten Corvinus-Universität Budapest ist der Tenor ziemlich einheitlich: "Ich fände es sehr schade, wenn künftige Studenten nicht mehr die Möglichkeit hätten, Erasmus zu machen", so ein Student. "Ich war gerade erst im vergangenen Semester auf Erasmus, und habe das sehr genossen."

Die Europäische Union hat die Fördermittel für das Studenten-Austauschprogramm Erasmus+ sowie für das Forschungs- und Innovationsrahmenprogramm Horizon Europe für 21 ungarische Universitäten eingefroren. Der Grund, so Brüssel: Korruptionsgefahr. Denn all diese Unis werden von Treuhandstiftungen verwaltet, in denen nicht nur Akademiker, sondern auch Fidesz-nahe Politiker und Mitglieder der aktuellen Regierung Viktor Orbáns sitzen.