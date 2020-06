EU steckt Milliarden in neue Lehrlingsplätze

Es sind gerade einmal 25, doch sie bekommen einmal statt schöner Politikerworte eine reale Chance auf eine Zukunft. Ab September werden die jungen Spanier bei BMW in München mit einer Ausbildung beginnen. Ein Jahr lang werden sie in Deutschland bleiben, bei Gastfamilien wohnen und – wie es BMW-Personalchefin Milagros Caina-Andree gegenüber der FAZ formuliert – in die deutsche Kultur eintauchen. Danach will ihnen der Konzern Jobs in Deutschland oder in Spanien vermitteln. Eine von Hunderten privaten Initiativen, die derzeit in vielen Ländern Europas anlaufen. Auch Österreichs Wirtschaftskammer wirbt ja seit dem Vorjahr gezielt junge Fachkräfte in Spanien an.

Doch auch die europäische Spitzenpolitik setzt sich in diesen Tagen in Bewegung, um konkret etwas gegen die wachsende Jugendarbeitslosigkeit in Europas Krisenländern wie Spanien, Portugal oder Griechenland zu tun.

Nach langem Abwarten und Zusehen suchen Regierungschefs und EU-Institutionen jetzt nach Rezepten, wie die Massenarbeitslosigkeit unter jungen Menschen bekämpft werden kann.

Die Europäische Investitionsbank EIB schüttet bis 2015 jährlich 70 Milliarden Euro an günstigen Krediten aus, die Wachstum und Beschäftigung fördern sollen. Jedes Unternehmen, das ein Darlehen bekommt, muss sich im Gegenzug dazu verpflichten, Lehrstellen zu schaffen und junge Leute auszubilden.