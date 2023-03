EU-Staaten liefern Ukraine eine Million Granaten

Sie sind sich einig – die Außen- und Verteidigungsminister der EU, die am Montag in Brüssel zusammentrafen: Die Ukraine braucht in ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Armee dringend Artilleriemunition – besonders Geschosse vom Kaliber 155 Millimeter. Das sind jene Granaten, mit denen die ukrainische Armee die aus den NATO-Staaten gelieferten Geschütze bestückt.

Die Zeit drängt: Spätestens im Frühsommer, wenn die Ukraine – angeblich – ihre große Gegenoffensive starten will – muss ein Teil dieser Munition vorhanden sein. Die Lieferung von einer Million Granaten haben die EU-Minister der Ukraine deshalb für heuer versprochen.