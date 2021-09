EU spendet nochmal 200 Millionen Corona-Impfdosen für ärmere Länder

Globale Ungleichheit

30,4 Prozent der weltweiten Bevölkerung gelten aktuell als vollständig geimpft. Während in Ländern wie Dänemark, Schweden und Kanada über zwei Drittel der Bevölkerung zumindest eine Impfdosis erhalten haben und nicht nur in Österreich bereits dritte Impfungen vergeben werden, liegt der Impffortschritt in Afrika zum Teil unter zwei Prozent: In Nigeria haben laut Our World in Data etwa erst 1,9 Prozent der Bevölkerung einen Stich erhalten. In Tansania sind es nicht einmal 0,6 Prozent.