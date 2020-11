EU-Sozialkommissar: "Viele Unternehmen werden wahrscheinlich nicht überleben"

Wir haben diese zweite Welle unterschätzt. Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft viel langsamer als zunächst erwartet, und das hat direkten Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen werden wahrscheinlich nicht überleben. Aber wir müssen dennoch versuchen, sie auch in der zweiten Welle zu unterstützen.

Wir sehen, dass in großen Sektoren Tausende Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden – im Flugsektor beispielsweise. Wir müssen also versuchen, ganz schnell durch gezielte Beschäftigungspolitik diese Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt in den Griff zu bekommen. Das können wir tun durch starke gezielte und massive Investitionen. Deshalb müssen wir nun sehr schnell den Wiederaufbaufonds (mit 750 Mrd Euro, Anmkg.) auf den Weg bringen.

Sie haben unlängst einen Rahmen für einen europäischen Mindestlohn vorgestellt. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat gesagt, es müsse jeder in Europa einen angemessenen Lohn zum Leben haben. Hat sie zu viel versprochen?

Nein, sie hat versprochen, was Normalität sein müsste und in vielen Mitgliedstaaten auch Realität ist. Wir sehen leider in einigen Ländern eine Entwicklung hin zu einer Prekarisierung in der Arbeitswelt. Menschen arbeiten und können nicht mehr von dieser Arbeit leben. Das ist in unserer Gesellschaft nicht vertretbar. Und zweitens: Wir haben in Europa ein enormes Lohngefälle – der niedrgiste Mindestlohn ist sieben Mal geringer als der höchste.