EU plant abhörsicheren Bunker: Die Lauscher müssen draußen bleiben

Genau diese Sorgen aber treiben die Behörden in Brüssel um. Ein super-zuverlässiger Hochsicherheitsbunker soll deshalb errichtet werden, um sich vor ungebetenen Zuhörern und Spionage zu schützen. Acht Millionen Euro wird der Bunker kosten.

In welchem Teil des Gebäudes er nächstes Jahr eingezogen wird, steht noch nicht fest. Das Wichtigste dabei: Ein spezieller, von der NATO zertifizierter Isolationsrahmen schützt den Besprechungsraum vor elektromagnetischen und Funkwellen. Im NATO-Hauptquartier am Stadtrand von Brüssel und in den USA sind mehrere von diesen sogenannten SCIFs – Sensitive Compartmented Information Facilities – zu finden. Dass auch die EU jetzt ihren abhörsicheren Bunker hochzieht, veranlasst die meisten Diplomaten in Brüssel nur zu Frage: „Warum erst jetzt?“