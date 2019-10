EU-Parlamentarier fordern härteres Vorgehen gegen Erdoğan

Die Türkei hatte am 9. Oktober ihre seit langem angekündigte Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien begonnen. Die Türkei will durch ihren Vormarsch eine „Sicherheitszone“ von 444 Kilometern Länge entlang der türkischen Grenze schaffen, die rund 30 Kilometer tief in das syrische Staatsgebiet hineinragt.

Einen anderen Vorschlag hat die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer: Sie wil einen internationalen Stabilisierungseinsatz in Nordsyrien - und das sorgt derzeit in Deutschland für Diskussionen. Da oft beklagt werde, dass Deutschland bei internationalen Krisen nur zuschaue, gehe Kramp-Karrenbauer mit ihrem Vorschlag einen mutigen Schritt, der in sich schlüssig sei, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, am Dienstag in Berlin.

Allerdings gibt es Kritik aus den Reihen der SPD: „Die Koalitionsspitzen haben stundenlang im Koalitionsausschuss über die Lage in Nordsyrien diskutiert und Frau Kramp-Karrenbauer hat keinen Mucks getan über ihren Vorschlag“, sagte der außenpolitische Sprecher der Sozialdemokraten, Nils Schmid, am Dienstag NDR Info. Der SPD-Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu erklärte im Deutschlandfunk, der Vorschlag sei nicht mit den Sozialdemokraten abgestimmt gewesen.