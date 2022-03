EU muss klären: Wer nimmt – freiwillig– Flüchtlinge auf?

Zum Umfallen erschöpfte Frauen und Kinder aus der Ukraine – jede Stunde kommen im Schnitt rund 3.000 von ihnen in Polen an. In den knapp zweieinhalb Wochen seit Kriegsbeginn hat das große westliche Nachbarland der Ukraine rund 1,8 Millionen Flüchtlinge eintreffen sehen.

Viele reisen gleich weiter in andere europäische Staaten, doch in Polen ist die Zahl der Aufgenommenen mittlerweile so groß geworden, dass sich das Land an seine Grenzen kommen sieht.Und die Befürchtung scheint sich zu bewahrheiten: Mit dem weiteren Vorrücken der russischen Armee dürften noch viele Flüchtlinge mehr versuchen, sich aus dem Kriegsgebiet nach Westen zu retten. Insgesamt sind bisher laut UN-Flüchtlingshilfswerk 2,8 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen.