EU-Minister schnüren neues Sanktionspaket gegen den Iran

Schallenberg hatte sich vor Beginn des Treffens der EU-Außenminister klar für die neuen Sanktionen ausgesprochen. In dieser Frage „braucht es jetzt klare Kante“, sagte er am Montag in Brüssel.

Er habe allerdings „die Hoffnung gehabt, dass wir den Iran über das Wiener Atomabkommen wieder zurück an den Tisch der internationalen Gemeinschaft“ bringen, zeigte sich Schallenberg enttäuscht. „Sanktionen sind irgendwo immer das Ende des diplomatischen Alphabetes, das heißt, das andere Maßnahmen nicht gefruchtet haben.“

Iran und Russland

Momentan sei der Iran auf „Kollisionskurs mit uns und seinen eigenen Menschen“, betonte der Außenminister. Das Regime in Teheran versuche „zivilgesellschaftliche Bewegungen mit aller Brutalität niederzuschlagen“, und werfe gleichzeitig in der Frage des Atomprogramms „alle Sicherheitsmechanismen über Bord“.

Der Iran bewege sich „offenbar fast schon mit Lichtgeschwindigkeit in die falsche Richtung“, so Schallenberg auch im Hinblick auf die Drohnenlieferungen an Russland. Was die Iran-Sanktionen der Europäischen Union betrifft, erklärte er: „Ich glaube, wir können auch noch weitergehen, und werden vermutlich auch noch weitergehen müssen.“