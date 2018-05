Verhaltenskodex: "EU wirft mit Nebelgranaten"

Sie haben bisher tausende Menschenleben gerettet – dennoch stehen Nichtregierungsorganisationen in der Kritik. Italien sowie andere EU-Staaten werfen ihnen etwa vor, das Geschäft der Schlepperbanden zu befördern. Neben den Schiffen der italienischen Küstenwache und jenen der EU-Missionen kreuzen derzeit zwölf Schiffe von neun Hilfsorganisationen auf dem Mittelmeer. Ein Drittel der in Seenot geratenen Migranten nehmen die NGOs an Bord und bringen sie nach Italien.

Trotz ihres Einsatzes schlägt die EU-Kommission nun einen "Verhaltenskodex" für NGOs vor. Für Mario Thaler, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Österreich, geht dies am Problem vorbei, erklärt er im KURIER-Gespräch. "Anstatt sich um die Seenotrettung der Menschen zu kümmern, was die ureigenste Aufgabe der Europäischen Union wäre, wirft man mit Nebelgranaten."

Italien scheint sich jedenfalls viel davon zu versprechen. So werden gleich eine Reihe von Bedingungen kolportiert. So dürfen NGO-Schiffe etwa nicht mehr in libysches Hoheitsgewässer einfahren – dort ist die libysche Küstenwache für die Rettung der Migranten zuständig. Tommaso Fabbri, Einsatzleiter bei Ärzte ohne Grenzen, stellt klar, dass dies bisher nur in extremen Ausnahmefällen geschehen ist und nach Genehmigung der italienischen Küstenwache. Wenn etwa ein "distress call" eingeht, also Leute in Seenot sind und die libysche Küstenwache nicht erreichbar ist. Seine Organisation arbeitet ohnehin bereits mit einem Kodex – an ihrer Arbeit wird sich daher nichts ändern: "Unsere ganze Arbeit wird in Abstimmung mit der Küstenwache durchgeführt, mit der wir beste Beziehungen haben. Ohne sie machen wir keine Einsätze, wir folgen den Anweisungen des Innenministeriums, in welchen Hafen wir die Leute bringen. Es scheint, als ob man die Aufmerksamkeit von der zentralen Frage ablenken möchte."

Was NGOs künftig noch verboten werden soll: Migranten mit Lichtsignalen den Weg zu weisen. Ihr Aufenthaltsort muss den italienischen Behörden permanent übermittelt werden. Zudem müssen sie zulassen, dass Sicherheitsbeamte an Bord nach Schleppern suchen dürfen. Mario Thaler hält diese Vermutung für absurd: "Schlepper haben ihr Geschäftsmodell auf der anderen Seite."