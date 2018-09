EU-Grenzschutz: Italien gegen Kurz’ Pläne

Italien ist gegen eine personelle Aufstockung von Frontex – geplant wären 10.000 Mann binnen zwei Jahren. Das Land wehrt sich dagegen, dass Frontex berechtigt sein soll, Migranten an der Außengrenze zu registrieren. „Es ist keine strikte Ablehnung, aber große Skepsis vorhanden. Wir werden noch bis Dezember Überzeugungsarbeit leisten müssen“, resümiert Kanzler Sebastian Kurz seinen Besuch in Rom.

Über die Hintergründe sagt Österreichs Bundeskanzler, Italien und Spanien hegten die Befürchtung, Migranten, die bei ihnen ankommen, nicht mehr so leicht in andere europäische Länder weiterwinken zu können, wenn es einen funktionierenden EU-Außengrenzschutz gibt, der ankommende Migranten registriert.

Italien fordert seinerseits, dass andere europäische Länder den Italienern Flüchtlinge abnehmen – also die berühmte Verteilung in Europa, gegen die sich vor allem die Osteuropäer sträuben.

Kurz rechnete bei seinem Arbeitsbesuch am Dienstag dem italienischen Premier Giuseppe Conte vor, dass in Österreich täglich 40 Personen um Asyl ansuchen, in Deutschland 400, in Frankreich 300 und in Italien vergleichsweise nur rund 160. Wenn Italien eine Verteilung fordere, müsse man diese Asylwerber berücksichtigen, was die Sache nicht sehr sinnvoll mache.