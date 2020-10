EU-Gipfel: Plötzlich waren vier Plätze leer

Heftiger ging es da schon bei der Diskussion über den schwierigen Nachbarn Türkei zu. Wohl bewusst kalkuliert, hat die Türkei just vor dem EU-Gipfel wieder ihr Explorationsschiff „Oruc Reis“ in das umstrittene Gebiet südlich der griechischen Insel Kastelorizo losgeschickt – sehr zum Ärger Griechenlands.

„Eine Provokation folgt der nächsten“, ärgerte sich auch Kanzler Sebastian Kurz. Sollte sich das nicht ändern, so Kurz, „so muss mit Sanktionen darauf reagiert werden“.

Doch solch einen Schritt will die EU frühestens im Dezember in Gang bringen. Bis dahin, so heißt es in der Schlusserklärung des Gipfeltreffens, müsse sich Ankara „konsequent und nachhaltig für eine Entspannung der Lage einsetzen“. Vor allem Deutschland drängt darauf, dass sich die Türkei und Griechenland zu Gesprächen im Gasstreit zusammenfinden.

Ein wirklicher Durchbruch ließ sich auch beim derzeitigen Thema Nummer eins nicht erkennen: Der gesamteuropäischen Zusammenarbeit beim Kampf gegen das Coronavirus. „Die Lage ist beispiellos und sehr ernst“, zeigte sich Ratspräsident Michel extrem besorgt.

Von Portugal bis Rumänien explodieren die Zahlen der Infizierten, die Staaten reagieren mit immer heftigeren, teils verzweifelten Maßnahmen. Trotz aller Appelle, europaweit gemeinsame Reise- und Quarantäneregelungen zu entwickeln, gab es keine Einigung.

„Es gibt hier noch viel Luft nach oben“, bestätigte Kurz, setzte aber nach: „Die Pandemiebekämpfung muss jedes Land selbst bewältigen.“ Ein Mini-Fortschritt dabei: Künftig wollen sich die EU-Staats- und Regierungschefs jede Woche per Telefon oder Video über die Corona-Lage gegenseitig informieren.