EU-Gipfel: Orban lenkt bei Streit um Ukraine-Milliarden ein

Ungarns rechtsnationaler Regierungschef lenkt ein. Victor Orban hat am Donnerstag zugestimmt, dass die EU der Ukraine 50 Milliarden Euro an Hilfsgeldern überweisen. Das passierte noch vor Beginn des dafür anberaumten Sondergipfels der Staats- und Regierungschefs. Schon am frühen Morgen des Gipfeltages waren der deutsche Kanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die EU-Spitzen Ursula von der Leyen und Charles Michel förmlich auf dem Ungarn draufgekniet, um ihn zum Einlenken zu bewegen. Denn noch am Abend zuvor war aus jedem Hintergrundgespräch in Brüssel nur eines zu erfahren: Orban blockiert weiter.

Offene Drohungen

In den letzten Tagen hatten zahlreiche EU-Regierungschefs, aber auch die Brüsseler Zentrale immer offener Drohungen in Richtung Orban lanciert. So war es wohl kein Zufall, dass internationale Medien plötzlich über Geheimpapiere aus der EU-Kommission berichteten, in denen von massiven Wirtschaftssanktionen gegen Ungarn die Rede war, falls Orban nicht im letzten Moment kehrt machen sollte. Führende EU-Vertreter aller großen Parteien sprachen auch gegenüber dem KURIER offen von der Möglichkeit, ein sogenanntes Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn zu starten. Die Verletzungen europäischer Grundhaltungen durch die Orban-Regierung seien längst ausreichend dafür, man sein lediglich zu nachgiebig gewesen. Mit diesem Verfahren kann einem Land im schlimmsten Fall das Stimmrecht in den EU-Gremien entzogen werden.