EU-Gipfel: Ägypten als Nothelfer in der Flüchtlingspolitik

Ein Flüchtlingszentrum für im Mittelmeer Gerettete wird es im nordafrikanischen Land „auf keinen Fall geben. Asylzentren lehnen wir ab“, erklärte eine ranghohe Mitarbeiterin des Außenministeriums in Kairo laut der Zeitung Egypt Today.

Migranten in Ägypten werde Bewegungsfreiheit im Land garantiert, ebenso stünden Gesundheitsversorgung und Bildungsangebote zur Verfügung, heißt es in Kairo.

Bundeskanzler Kurz lobte, dass Ägypten seit 2016 mit der EU zusammenarbeite: Seit mehr als zwei Jahren hat kein einziges Flüchtlingsschiff mehr Richtung Europa abgelegt. Vergangenen Sonntag sondierte Kurz gemeinsam mit Tusk die Möglichkeiten der engeren Kooperation mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Tusk will am Sonntag am Rande der UNO-Generalversammlung in New York neuerlich mit al-Sisi zusammentreffen.