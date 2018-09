Salzburg verabschiedete Gipfel mit Protesten und Kirtag

Die überwiegend friedliche Demonstration kam in Rufweite zur Universität Mozarteum, dem Tagungsort, just während der Abschlusspressekonferenz an einer Engstelle der geplanten Route zum Stehen. Laut Polizei wollten die Demonstranten die vereinbarte Route verlassen. Es kam zu kleineren Rangeleien, nach Verhandlungen ging es weiter.

Bei den Verhandlungen brachten sich auch die „Omas gegen Rechts“ ein. „Der EU-Gipfel ist eigentlich eine Kriegserklärung an eine Welt, die Menschenrechte achten will. Das, was sich Europa in den letzten Jahren geleistet hat, war ein Niedergang. Wir sind alle mit den Flüchtlingen ins Mittelmeer gefallen, weil wir keine Würde und keinen Anstand mehr haben. Wir haben das alles verloren, weil wir zugeschaut haben“, sagte Gründerin Monika Salzer im KURIER-Interview.