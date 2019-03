Bei Ja zum Austrittsdeal: EU-Gipfel offen für Brexit-Aufschub

Der EU-Gipfel zeigt sich offen für einen Brexit-Aufschub. Allerdings wollen die EU-Staats- und Regierungschefs die Frist nur bis zum 22. Mai vor den EU-Wahlen verlängern, und nicht wie von der britischen Premierministerin Theresa May gewünscht bis Ende Juni. Sollte May nächste Woche wieder im Parlament scheitern, dürfte am Donnerstag ein Sondergipfel stattfinden.

Laut einem von Reuters veröffentlichten Entwurf ist die EU offen für eine mögliche Verschiebung bis 22. Mai, allerdings unter der Bedingung, dass das britische Parlament Anfang nächster Woche dem Austrittsdeal doch noch zustimmt. Dann soll es in einer Woche am 28. März zu einem EU-Sondergipfel kommen. Wenn das Unterhaus den Deal ablehnt, müsste nicht über eine kürzere, sondern über eine viel längere Fristerstreckung diskutiert werden, um einen "harten Brexit" abzuwenden, hieß es.

Ganz einig scheint man sich am EU-Gipfel aber nicht zu sein: Laut EU-Ratskreisen wollen Polen, Litauen und Griechenland den 30. Juni haben, wie dies auch die britische Premierministerin Theresa May wünscht.

Die Abgeordneten werden nun am Montagabend im Unterhaus in London über das weitere Vorgehen beraten. May selbst tritt nach Angaben ihres Büros noch am Donnerstag in Brüssel vor die Presse. Eine Uhrzeit wurde nicht genannt. Unklar ist nach wie vor, ob und wann im Parlament zum dritten Mal über das Brexit-Abkommen abgestimmt wird.