Briten wollen raus aus der EU, aber alle suchen noch den Ausgang

Denn: „Niemand will hier einen ,No-Deal’“, sagte Irlands Ministerpräsident Leo Varadkar. „ Irland will keinen ,No-Deal, Europa will keinen ,No-Deal.“ Tatsächlich hat Irland abgesehen von großem wirtschaftlichen Schaden die triftigsten Gründe einen harten Brexit zu vermeiden. Denn in diesem Fall würde in der Nacht von 29. auf 30. März Schlag Mitternacht eine harte Grenze entstehen – quer durch die irische Insel.